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АНАЛІТИКА

Британія допускає передачу Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow

 

У Великобританії не виключають можливості передачі Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Британії Бена Воллеса інтервʼю Times Radio.

"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей", - заявив Воллес.

Своєю чергою британський міністр підкреслив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.

"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", - акцентував Воллес.

Що відомо про ці ракети?

Storm Shadow (SCALP EG) - франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля". Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.

Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.


Дальність її польоту складає понад 250 кілометрів, а висота 30-40 м. Втім, є й різні модифікації цієї ракети в залежності від яких характеристики можуть різнитися.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов відповів на російські погрози вдарити ракетами по Україні на Новий рік. Він заявив у відповідь, що в українців будуть ракети і з досить великою дальністю польоту.

Додамо, раніше стало відомо, що Україна обговорює із союзниками постачання нових ракет, які, зокрема, б'ють далі, ніж HIMARS.

За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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