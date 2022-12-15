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Британія допускає передачу Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow
19:15 15.12.2022 |
У Великобританії не виключають можливості передачі Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Британії Бена Воллеса інтервʼю Times Radio.
"Я не збираюся займатися припущеннями про постачання видів озброєнь. Росія хотіла б знати, які види зброї ми можемо передати Україні, щоб підтримати її. Ми обговорюватимемо це з українцями на основі їхніх потреб та технічних можливостей", - заявив Воллес.
Своєю чергою британський міністр підкреслив, що можливе постачання Україні американських ракетних комплексів Patriot стане важливим моментом у війні.
"Якщо США зроблять це, то це дуже значний крок", - акцентував Воллес.
Що відомо про ці ракети?
Storm Shadow (SCALP EG) - франко-британська авіаційна крилата ракета класу "повітря - земля". Призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, які добре захищені засобами протиповітряної оборони.
Ця ракета може використовуватися в будь-який час доби, складних метеоумовах та при застосуванні противником засобів радіоелектронної протидії.
Дальність її польоту складає понад 250 кілометрів, а висота 30-40 м. Втім, є й різні модифікації цієї ракети в залежності від яких характеристики можуть різнитися.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов відповів на російські погрози вдарити ракетами по Україні на Новий рік. Він заявив у відповідь, що в українців будуть ракети і з досить великою дальністю польоту.
Додамо, раніше стало відомо, що Україна обговорює із союзниками постачання нових ракет, які, зокрема, б'ють далі, ніж HIMARS.
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