Медіагрупи Пінчука і Коломойського запускають телеканали-дублери для ICTV і «1+1»

Медіагрупа Starlight Media Віктора Пінчука запустила новий телеканал під назвою ICTV2. У четвер, 15 грудня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала йому дозвіл на мовлення, йдеться в повідомленні групи.

Телеканал показуватиме кіно, серіали та шоу, які зараз не має змоги показувати сам ICTV через участь у телевізійному марафоні "Єдині новини".

"В цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми <...> створюємо ICTV 2. Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії та стане ще одним якісним рішенням для наших партнерів, з якими ми працюємо заради відновлення", - заявив Олександр Богуцький, гендиректор Starlight Media.

Таке саме рішення ухвалила інша телевізійна група 1+1 media, пише профільне видання "Детектор медіа". Вона запускає телеканал "1+1 Україна" для трансляції розважального контенту, поки на флагманському телеканалі йде телемарафон.

У такий спосіб медіагрупи, канали яких були найрейтинговішими до 24 лютого, але зараз залучені до виробництва й трансляції телемарафону "Єдині новини", зможуть заробляти на рекламі та показувати розважальний контент.

За даними "Детектора медіа", дублерів для ICTV і "1+1" створять з колишніх міжнародних версій цих телеканалів - ICTV Ukraine та 1+1 International.

