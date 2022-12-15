Фінансові новини
- |
- 15.12.22
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Медіагрупи Пінчука і Коломойського запускають телеканали-дублери для ICTV і «1+1»
17:20 15.12.2022 |
Медіагрупа Starlight Media Віктора Пінчука запустила новий телеканал під назвою ICTV2. У четвер, 15 грудня, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення видала йому дозвіл на мовлення, йдеться в повідомленні групи.
Телеканал показуватиме кіно, серіали та шоу, які зараз не має змоги показувати сам ICTV через участь у телевізійному марафоні "Єдині новини".
"В цей складний час боротьби українці потребують не тільки інформаційної, а й емоційної опори. Тому ми <...> створюємо ICTV 2. Цей канал збере улюблені програми та кіно-серіальні продукти для аудиторії та стане ще одним якісним рішенням для наших партнерів, з якими ми працюємо заради відновлення", - заявив Олександр Богуцький, гендиректор Starlight Media.
Таке саме рішення ухвалила інша телевізійна група 1+1 media, пише профільне видання "Детектор медіа". Вона запускає телеканал "1+1 Україна" для трансляції розважального контенту, поки на флагманському телеканалі йде телемарафон.
У такий спосіб медіагрупи, канали яких були найрейтинговішими до 24 лютого, але зараз залучені до виробництва й трансляції телемарафону "Єдині новини", зможуть заробляти на рекламі та показувати розважальний контент.
За даними "Детектора медіа", дублерів для ICTV і "1+1" створять з колишніх міжнародних версій цих телеканалів - ICTV Ukraine та 1+1 International.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Залужний не відкидає нового наступу на Київ і готується до затяжних боїв - The Economist
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу - резолюція
|Європарламент схвалив надання Україні 18 млрд макрофіну в 2023 році
|ЄС виділив транш у розмірі €500 млн у межах виключної макрофінансової допомоги Україні
|ППО та РЕБ уже знищили 13 дронів-камікадзе – КДВА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина передала Україні додаткові ракети для системи IRIS-T
|Британія допускає передачу Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow
|Медіагрупи Пінчука і Коломойського запускають телеканали-дублери для ICTV і «1+1»
|У справах про використання коштів у рамках «Великого будівництва» підозру ще нікому не оголосили - САП
|У грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж було у листопаді - Міноборони
|Залужний не відкидає нового наступу на Київ і готується до затяжних боїв - The Economist
Бізнес
|Airbus для пробиття ППО випробувала БПЛА керовані з літака
|Google надасть $2 мільйона гранту і своїх фахівців на розвиток цифрової освіти в Україні
|Регулятор США вимагає заблокувати купівлю Microsoft ігрового гіганта Activision Blizzard
|ФБР занепокоєне введенням Apple наскрізного шифрування даних iCloud – агентство хоче отримати «законний доступ на вимогу»
|Суд ЄС зобов'язав Google видаляти недостовірні дані
|Технологічна галузь Європи цього року втратила понад $400 мільярдів, – звіт
|Amazon розробляє технологію ШІ, яка замінить HR-спеціалістів