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У справах про використання коштів у рамках «Великого будівництва» підозру ще нікому не оголосили - САП
15:58 15.12.2022 |
У кримінальних провадженнях щодо використання коштів у рамках проєкту "Велике будівництво" наразі триває досудове розслідування, про підозру ще нікому не повідомили.
Про це сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв'ю "Українській правді".
"Чи розслідуються в нас факти стосовно "Великого будівництва"? Так. Досудове розслідування цих кримінальних проваджень триває, поки жодній особі не повідомлено про підозру", - зазначив він.
Глава САП заявив, що він не може сказати, що саме розслідується стосовно "Великого будівництва", що це за епізоди.
Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня 2021 року тодішній глава НАБУ Артем Ситник поінформував, що НАБУ перевірятиме використання коштів в рамках проєкту "Велике будівництво".
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