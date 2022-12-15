У справах про використання коштів у рамках «Великого будівництва» підозру ще нікому не оголосили - САП

У кримінальних провадженнях щодо використання коштів у рамках проєкту "Велике будівництво" наразі триває досудове розслідування, про підозру ще нікому не повідомили.

Про це сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв'ю "Українській правді".

"Чи розслідуються в нас факти стосовно "Великого будівництва"? Так. Досудове розслідування цих кримінальних проваджень триває, поки жодній особі не повідомлено про підозру", - зазначив він.

Глава САП заявив, що він не може сказати, що саме розслідується стосовно "Великого будівництва", що це за епізоди.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня 2021 року тодішній глава НАБУ Артем Ситник поінформував, що НАБУ перевірятиме використання коштів в рамках проєкту "Велике будівництво".