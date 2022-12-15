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У Німеччині будують завод з виробництва боєприпасів, яких потребує Україна
13:02 15.12.2022 |
У Німеччині розпочали будівництво заводу з виробництва боєприпасів середнього калібру, у тому числі для зенітних установок Gepard, які Берлін передав Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Будівництвом зайнявся німецький оборонний концерн Rheinmetall. Лінія з виробництва боєприпасів середнього калібру має бути готова вже у січні.
Зазначається, що будівництво заводу почалося після того, як Швейцарія двічі відмовила Берліну в реекспорті боєприпасів в Україну. Тому мета майбутнього виробництва полягає в автономному постачанні снарядами Збройних сил Німеччини, щоб позбутися залежності зарубіжних виробничих потужностей.
Як уточнили у концерні, виробництво боєприпасів калібрів 20-35 мм запустять уже у червні 2023 року. Таким чином, у липні Rheinmetall зможе поставити першу партію снаярдів для зеніток Gepard. Тим самим, у разі замовлення федерального уряду Україна може отримати до 300 тисяч боєприпасів.
Видання зазначає, що Німеччина спочатку передала Україні 60 тисяч снарядів для "Гепардів", проте з огляду на високі темпи цього виявилося замало.
Нагадаємо, станом на кінець листопада Німеччина передала Україні 30 зенітних установок Gepard. Вони є ефективною зброєю проти іранських дронів Shahed-136.
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