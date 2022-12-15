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АНАЛІТИКА

ВАКС конфіскував майно Януковича на користь держави

10:37 15.12.2022 |

Політика

 

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти президента-втікача Віктора Януковича та наближених до нього осіб.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зокрема, йдеться про Центр відпочинку та здоров'я та житловий булинок (площею 825,8 кв.м) у с. Нові Петрівці (Київська область), декілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки "Бриг", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт", а також у ТОВ "Дом Лєсніка", кошти у сумі 31,04 млн грн та $84,9 тис.

Зазначається, що суд обрав вказаним особам санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції".

Крім того, у Януковича конфіскували 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо). Їх оціночна вартість становить понад 18,78 млн євро.

У ВАКС наголосили, що апеляційна скарга може бути подана упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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