ВАКС конфіскував майно Януковича на користь держави

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції та стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти президента-втікача Віктора Януковича та наближених до нього осіб.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Зокрема, йдеться про Центр відпочинку та здоров'я та житловий булинок (площею 825,8 кв.м) у с. Нові Петрівці (Київська область), декілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки "Бриг", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт", а також у ТОВ "Дом Лєсніка", кошти у сумі 31,04 млн грн та $84,9 тис.

Зазначається, що суд обрав вказаним особам санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції".

Крім того, у Януковича конфіскували 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва (картини, антикварні меблі тощо). Їх оціночна вартість становить понад 18,78 млн євро.

У ВАКС наголосили, що апеляційна скарга може бути подана упродовж 5 днів з дня проголошення рішення.