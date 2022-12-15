НАТО та Євросоюз найближчим часом закличуть Росію вивести війська з України, - Politico

Європейський союз і НАТО після кількох місяців затримок нарешті незабаром офіційно виступатимуть зі спільним закликом до Російської Федерації припинити війну і залишити Україну, а також пообіцяють Києву повну підтримку.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Politico.

Проект декларації зіткнувся з багатомісячними дипломатичними затримками - був частково розглянутий і перебував у розробці понад рік, але затримався через напруженість у відносинах між Туреччиною та Кіпром, пояснюють дипломати.

Тепер остаточний варіант вже на підході та, як очікується, буде представлений найближчим часом. Два дипломати уточнили, що це може статися у понеділок чи вівторок, або ж на початку 2023 року, якщо до Нового року заважатимуть графіки.

Зазначається, що хоча текст декларації не новаторський, зробити його офіційним стало б значним дипломатичним досягненням з огляду на місяці, які були потрібні для його отримання. Спочатку передбачалося, що документ схвалено на саміті НАТО в Мадриді, що відбувся в червні.

І хоча документ майже готовий до публікації, деякі, як і раніше, налаштовані скептично, висловлюючись, що повірять у нього лише тоді, коли побачать публічну церемонію.

У майже остаточному варіанті ЄС і НАТО закликають РФ "негайно припинити цю війну і піти з України" і знову заявляють про свою "непохитну та постійну підтримку її незалежності". Вони також домовилися "повністю підтримувати невід'ємне право України на самооборону та обирати свою долю". Також у декларації зазначається, що "жорстока війна Росії посилила продовольчу та енергетичну кризу, що торкнулася мільярдів людей по всьому світу".

У вересні після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн написала в Twitter, що "настав час узгодити нову Спільну декларацію, щоб просунути вперед наше партнерство". А на початку грудня Європарламент поскаржився, що "незважаючи на ефективну співпрацю на місцях, особливо помітне затягування із довгоочікуваною третьою спільною декларацією".

Текст обговорювався здебільшого між канцелярією президента Європейської ради Шарля Мішеля, Комісією та НАТО.

