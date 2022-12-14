74% громадян ЄС схвалюють підтримку України у війні проти РФ – опитування

Більшість громадян країн-членів Європейського Союзу схвалюють підтримку ЄС України після повномасштабного вторгнення РФ, свідчать дані опитування "Євробарометра", проведеного Європейським парламентом з 12 жовтня до 7 листопада 2022 року, результати якого було оприлюднено у середу.

"74% громадян ЄС схвалюють підтримку ЄС України після російського вторгнення. У всіх державах-членах ЄС більшість громадян схвалюють підтримку ЄС, водночас рівень підтримки найвищий у Швеції (97%), Фінляндії (95%), Нідерландах (93%), Португалії (92%) та Данії (92%). Через десять місяців після початку війни в Україні підтримка конкретних заходів, вжитих ЄС, таких як санкції проти російського уряду або фінансова, військова чи гуманітарна допомога Україні, залишається настільки ж високою і становить 73%", - ідеться у супровідному пресрелізі.

Крім того, опитування підтверджує "непохитну відданість громадян Європи не лише підтримці України, а й цінностям, на яких будується Європейський Союз".

"На запитання, які цінності Європарламент має захищати насамперед, респонденти найчастіше згадують демократію (36%), за нею слідує захист прав людини в ЄС і в усьому світі (29%) і свобода слова та думки (28%). Громадяни хочуть, щоб ці основоположні цінності ЄС захищалися і захищалися в ЄС та за кордоном. Ці цінності українці щодня захищають із моменту неспровокованого та невиправданого вторгнення в Україну російських військ", - наголошується в пресрелізі.

Президент Європарламенту Роберта Мецола, схвалюючи результати опитування, сказала: "Російська агресія принесла жахливі людські страждання та масові руйнування. Мужність і стійкість українців перед терором вражають. Найкраща відповідь і підтримка, які ми як Європейський Союз можемо дати, - це європейська солідарність та європейська єдність. Українці можуть розраховувати на непохитну підтримку Європарламенту".

Крім того, під час опитування було поставлено запитання щодо впливу російської війни в Україні на європейських громадян. "Через війну та її наслідки майже дві третини громадян ЄС вважають, що їх життя зміниться (65%), що більше на 4 пункти порівняно з квітнем-травнем поточного року", - йдеться у пресрелізі.