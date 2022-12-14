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Рада Європи затвердила план дій для України на рекордні 50 млн євро
22:15 14.12.2022 |
Комітет міністрів Ради Європи ухвалив План дій для України на 2023-2026 роки з рекордним обсягом фінансування у 50 мільйонів євро.
Про це повідомили у середу у пресслужбі РЄ, пише "Європейська правда".
"План дій "Стійкість, відновлення та реконструкція" (2023-2026) був розроблений у тісній консультації з українською владою. Він є частиною внеску нашої організації у процес відбудови та відновлення країни, що зіткнулася з жорстокою агресією Російської Федерації та величезними руйнуваннями", - сказала генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович Бурич.
Новий План дій спрямований на підвищення стійкості державних інституцій шляхом зміцнення демократичного управління та верховенства права, а також захисту прав людини, додала Пейчинович-Бурич.
План дій також спрямований на підтримку програми реформ України після рішення ЄС про надання Україні статусу кандидата у члени Євросоюзу.
Загальний бюджет чотирирічної програми співробітництва оцінюється у 50 млн євро. Це найбільший бюджет Плану дій Ради Європи для однієї країни.
Відзначається, що Рада Європи працюватиме з українською владою над вирішенням невідкладних потреб та пріоритетів, у тому числі шляхом підтримки реалізації кроків, викладених у висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство, зокрема, у галузі конституційного правосуддя, боротьби з корупцією та відмиванням грошей; розвитку незалежного, ефективного та такого, що користується довірою, правосуддя; просування свободи слова та свободи ЗМІ, посилення захисту прав національних меншин.
Крім того, дії в рамках Плану в РЄ підтримають процес документування грубих порушень прав людини та сприятимуть кращому захисту прав внутрішньо переміщених осіб, репатріантів та людей, чиє житло було зруйновано чи пошкоджено внаслідок війни.
Захист прав дітей під час війни та в післявоєнний період, допомога у забезпеченні гідного соціального захисту населення, що постраждало від війни, є однією з цілей Плану дій.
Інші важливі напрями включають просування ґендерної рівності та боротьбу з насильством щодо жінок та дівчаток, включаючи переміщених осіб та репатріантів, після ратифікації Україною Стамбульської конвенції на початку цього року.
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