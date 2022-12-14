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АНАЛІТИКА

САП і НАБУ повідомили про підозру у декларуванні недостовірних відомостей нардепу Гевку

21:44 14.12.2022 |

Політика

 

Прокурор САП та детектив НАБУ за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у середу повідомили про підозру у декларуванні недостовірних відомостей народного депутата України ІХ скликання Володимира Гевка.

Як повідомляє пресслужба САП у середу, дії нардепа кваліфіковані за ч.1 ст.366-2 КК України (у редакції, що діє до 21.07.2021) - умисне внесення суб'єктом декларування свідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

"Досудовим розслідуванням, започаткованим за матеріалами НАЗК, встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав квартиру в столиці, яка знаходилася у нього в користуванні, а також неправильно вказав суму наявних на його банківських рахунках грошових активів", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що загалом народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн грн, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги п.2,3 ч.1 ст.46 Закону України "Про запобігання корупції".

У САП не уточнюють ім'я нардепа, проте джерело агентства "Інтерфакс-Україна" у правоохоронних органах повідомило, що йдеться про народного депутата Володимира Гевка.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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