Залужний підписав скандальні календарі з оголеними журналістками

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав примірники календаря на 2023 рік, у якому знялися оголені журналістки "5 каналу" разом зі зброєю.

"Головнокомандувач благословив на другий мільйон", - написала у фейсбуці шеф-редакторка каналу Ірина Герасимова та виклала фото і відео.





На відео видно, як Залужний підписує календар, у якому зналися оголені журналістки, словами: "І не тільки в красі наша сила".

Проєкт "оголеного календаря" журналістки називають благодійним. Усі календарі продадуть на спеціальному аукціоні. Усі зібрані кошти - а планують зібрати 1 млн гривень - підуть на придбання рацій для ЗСУ.

"Генерале Валерій Залужний, завдяки вам рацій буде знаааачно більше, ніж на мільйон", - додала шеф-редакторка "5 каналу".

Ідея проєкту розділила українських користувачів соцмереж. Одна частина підтримала таку ініціативу журналісток.

Інші, зокрема представники медіаспільноти та жіночого волонтерського руху, а також частина жінок-військовослужбовиць, розкритикували таку ідею.

Як виникла ідея

Зробити календар в стилі "ню", як твердять на "5 каналі", запропонувала операторка Ганка Кудрявцева. Вона запропонувала замість запланованого аукціону фото "дохлої кільки" зробити фото "нюдсів", тобто оголених фото.

Ідею підтримала шеф-редакторка каналу Ірина Герасимова та генеральний директор каналу.

За словами Герасимової, для календаря знялися і телеведучі, і ті, хто ніколи не працював в кадрі.

На фото - оголені жінки, які працюють на телеканалі, інтимні частини тіла прикриті зброєю, але облич не видно.

Водночас усі учасниці фотосесії знялися для фінального фото, яке також увійшло до календаря.

Громадська підтримка

Чимало користувачів виступили на підтримку календаря. Його називають виявом мистецтва і громадянської позиції.

"5 канал приємно вразив креативним збором для ЗСУ! - хвалить проєкт користувачка Лариса Сарган. - Заради цього дівчата з "5 каналу" роздяглися для спеціального календаря 2023 року. Усі фото - без цензури".

Економіст Сергій Фурса пише, що календар "красивий" та ніяк не дискримінує жінок. Він порівнює календар з відомим благодійним австралійським календарем, в якому щороку напівоголені пожежники позують з тваринами.

Жінка як трофей

Втім чимало користувачів календар по-справжньому обурив, вони називають його об'єктивацією та вважають, що він шкодить іміджу журналістської професії.

Користувачка Марта Гаврищенко натомість звертає увагу на те, що ймовірно участь у зйомках не була до кінця добровільною. "Добровільність - це коли вдома, а не на роботі", - підкреслює Гаврищенко.

Військовослужбовиця Ярина Чорногуз переконана, що подібний календар є "глибоко патріархальний за своєю суттю" і підкреслює роль жінки як воєнного трофея.

"Прохання до чоловіків-військових враховувати, що деякі дівчата, які воюють з вами на рівних на передовій, бачать цей календар саме отак. І мають право на повагу, а не приниження з вашого боку, що не підтримують таку монетизацію сексуальності жіночого тіла заради збору на рації (на які можна зібрати кошти інакше)", - написала вона.

"Дискримінація та сексизм"

У медіа та правозахисних колах проєкт "5 каналу" сприйняли неоднозначно. Окремі організації різко розкритикували його.

Зокрема, ГО "Жінки в медіа" опублікували відкритий лист, який підписали відомі медіаексперти, правозахисники та представники жіночого ветеранського руху з понад десяти авторитетних організацій.

У листі засуджують ініціативу каналу як "сповнену дискримінаційних і сексистських наративів".

"Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об'єкт", - йдеться в заяві.

Підписанти звернулися до урядової уповноваженої з питань гендерної рівності в України, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Комісії з журналістської етики, щоб вони "дали оцінку законності й етичності" дій "5 каналу".