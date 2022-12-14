ЗСУ отримали машини 13,1t BeobPz M113

В Україні помітили пересувний пункт розвідки та управління вогнем артилерії Beobachtungspanzer на базі гусеничного бронетранспортера М113.

Як пише Мілітарний, про це повідомляє аналітична група Ukraine Weapons Tracker у своїх соцмережах.

Бронемашину зняли під час спроби українських військовослужбовців евакуювати з її допомогою іншу бронемашину БМП-1.

Раніше про передачу цієї бронетехніки не повідомляла жодна із країн-союзників України.

Бронемашина розвідки та управління вогнем артилерії Beobachtungspanzer розроблена в Німеччині на базі американського легкого гусеничного бронетранспортера М113. Вона - один із компонентів спецтехніки кількатисячного парку бронетехніки цього типу в німецькій армії.

Наразі незрозуміло, яка країна надала ЗСУ ці машини. Відомо, що бронемашини Beobachtungspanzer були зняті з озброєння Німеччини ще в 2002 році та перебувають на зберіганні. Теоретично їх могли передати Україні в рамках військової допомоги.

Окрім Німеччини донором може бути й Литва, де активно використовують колишній німецький парк бронетехніки на базі M113. Тому це, імовірно, можуть бути нещодавно подаровані Литвою дві неназвані машини управління вогнем артилерії.

На користь цієї версії може свідчити однаковий камуфляж, нанесений на машини, проте він застосовувався також і на машинах бундесверу.

13,1t BeobPz M113 (Beobachtungspanzer)

Із З червня 1982 року артилерійські частини Збройних сил Німеччини почали отримувати бронемашини артилерійської розвідки Beobachtungspanzer на шасі легкого гусеничного бронетранспортера M113 G A2.

Екіпаж 13,1t BeobPz M113 складався з чотирьох осіб: механіка-водія, командира машини, радиста та артилерійського спостерігача. Озброєння машини складалося лише з кулемету калібру 7,62 мм. Максимальна швидкість бронемашини була знижена до 35 км/год через технічні особливості конструкції.

У бойовому відділенні машини був встановлений комплект обладнання із оптичною цілевимірювальною системою, системою навігації (FNA 615), пристроєм введення та виведення даних (ABG-DEA 64) і комплектом радіотехнічного обладнання.

Машина давала змогу коригувальникам артилерійських батарей та дивізіонів бригади розпізнавати та вимірювати цілі та об'єкти, формувати дані про цілі та передавати дані на командний пункт.