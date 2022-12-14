Європарламент вручив премію Сахарова українському народу

У Європарламенті вручили премію "За свободу думки" імені Андрія Сахарова, лавреатом якої цього року став український народ. На урочистій церемонії у Страсбурзі в середу, 14 грудня, виступив із відеозверненням президент України Володимир Зеленський. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять українців, які загинули в розв'язаній Росією війні проти України.

Грошова частина премії становить 50 тисяч євро, її вручили українському народу в особі Володимира Зеленського та інших обраних його представників, а також громадянського суспільства.

У Страсбурзі відзначили мужність і боротьбу українців за суверенітет своєї країни

Лавреата премії Сахарова 2022 року Європарламент оголосив у жовтні. Президія ЄП, до якої входять очільниця Роберта Мецола і глави всіх фракцій, вказала на "неймовірні втрати українського народу у вигляді людських жертв і зруйнованих міст і сіл" і його боротьбу за захист батьківщини, суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, а також за свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності. Крім того, у Страсбурзі наголосили на мужності, стійкості й відданості своєму народові українського президента та громадських інституцій.

"Ця нагорода - для тих українців, які борються. Для тих, хто був змушений тікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх, хто піднімається і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що відважний народ України не здасться і ми - теж", - заявила Роберта Мецола.

Вона додала, що нічим не спровокована агресивна війна Росії проти України завдає величезних втрат українському народу. "Вони (українці. - Ред.) не лише борються за захист своїх домівок, суверенітету, незалежності й територіальної цілісності, а й захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності на полях боїв проти жорстокого режиму, що прагне підірвати нашу демократію, ослабити й поділити наш союз", - заявила голова Європарламенту.

Європарламент щорічно присуджує премію імені Сахарова за права людини та основні свободи. Ця нагорода заснована у 1988 році і названа на честь радянського фізика, політичного дисидента Андрія Сахарова. Грошовий приз становить 50 тисяч євро. Минулого року її присудили російському опозиційному політику Олексію Навальному. У 2018 році премію отримав український кінорежисер Олег Сенцов, який був заарештований 2014 року російською окупаційною владою в Криму та засуджений до 20 років ув'язнення за сфабрикованими звинуваченнями у тероризмі. У 2019 році після звільнення Сенцов отримав премію Сахарова особисто.