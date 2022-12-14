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Нова хвиля мобілізації після Нового року? Маляр розповіла подробиці
У Збройних силах України виникла потреба в компенсації втрат й відновлені тих воїнів, які отримали поранення. Про нову хвилю мобілізації планують говорити публічно вже в наступному році.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр.
Як відзначила Маляр, також ЗСУ потребують заміни тих солдатів, які захищають нашу країну з початку війни.
"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", - зазначила Маляр.
Заступниця міністра оборони додала, що про нову хвилю призову публічно говоритимуть вже з початку нового року.
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