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АНАЛІТИКА

Нова хвиля мобілізації після Нового року? Маляр розповіла подробиці

14:04 14.12.2022 |

Політика, Україна

 

У Збройних силах України виникла потреба в компенсації втрат й відновлені тих воїнів, які отримали поранення. Про нову хвилю мобілізації планують говорити публічно вже в наступному році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр.

Як відзначила Маляр, також ЗСУ потребують заміни тих солдатів, які захищають нашу країну з початку війни.

"Є потреба у відновленні тих військових, які на війні отримали поранення. Ці речі складно прогнозувати, тому що мобілізація залежить від потреб війни. І, крім того, є втрати та потреба у відновленні, навіть ті люди, які зараз воюють, потребують заміни", - зазначила Маляр.

Заступниця міністра оборони додала, що про нову хвилю призову публічно говоритимуть вже з початку нового року.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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