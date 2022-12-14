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АНАЛІТИКА

Пентагон підтвердив плани передати Україні системи Patriot, - ЗМІ

 

У Міністерстві оборони США підтвердили намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter кореспондентки "Голосу Америки" у Пентагоні Карли Бабб.

За словами представниці ЗМІ, неназваний високопосадовець заявив, що офіційно про рішення щодо ПРО можуть оголосити вже цього тижня.

"Представник оборонного відомства США підтвердив, що Пентагон готується відправити батарею Patriot в Україну, щоб допомогти захистити країну від російських ракет", - розповіла Бабб.

Журналістка також вказала, що план передачі спершу має бути погоджений главою Міноборони Ллойдом Остіном, а потім президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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