Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українські журналісти отримали премію «За свободу преси»

10:58 13.12.2022 |

Політика, Україна

 

Українські фотожурналісти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, які висвітлювали події в оточеному військами РФ Маріуполі, отримали від міжнародної некомерційної організації "Репортери без кордонів" премію "За свободу преси" (Press Freedom Prize) у номінації "За вплив". Церемонія вручення премії відбулася в понеділок, 12 грудня, в Парижі.

"Важко переключитися з небезпек фронту на спокійну атмосферу Парижа. Україна в наших серцях, куди б ми не вирушили. Неможливо говорити про Маріуполь, не переповнюючись емоціями. Це був цілковитий хаос", - цитує офіційний Twitter-акаунт "Репортерів без кордонів" коментар Мстислава Чернова.

На церемонії нагородження виступили міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та один із лауреатів Нобелівської премії миру 2021 року, головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов. Ткаченко подякував українським журналістам за роботу, виконану в непростих умовах. А Муратов зазначив, що за останні 15 років у світі було вбито приблизно 1200 журналістів, назвавши те, що коїться, "новою ерою конфронтації між диктаторськими або авторитарними режимами і незалежною журналістикою".

Малолєтка розповів DW про роботу в Маріуполі

Чернов і Малолєтка приїхали до Маріуполя в день початку вторгнення РФ в Україну, 24 лютого. Вони розповідали, як живе місто в облозі російських військ, знімали спричинені обстрілами руйнування, висвітлювали роботу лікарів у місцевих шпиталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення. Журналісти залишили Маріуполь 15 березня 2022 року в складі колони, що виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

Про роботу в обложеному Маріуполі Євген Малолетка розповів кореспонденту Deutsche Welle. Зокрема, він розповів, як були зроблені кадри зі зруйнованого внаслідок обстрілу пологового будинку Маріуполя, які стали одним із символів війни.

У травні Малолітці та Чернову присудили премію DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award).

Премію також отримали журналісти з Ірану та Марокко

Окрім Чернова та Малолєтки, премію "За свободу преси" від "Репортерів без кордонів" отримали у 2022 році двоє працівників преси, які зараз за ґратами. Це іранська журналістка і правозахисниця Наргіз Мухаммаді та марокканський журналіст-розслідувач Омар Раді, засуджений на батьківщині за "шпигунство" за висвітлення делікатних тем. Перша отримала приз у номінації "За мужність", другий - "За незалежність".

Загалом на премію цього року було номіновано 15 журналістів і ЗМІ з 15 країн світу.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4137  0,00 0,00 40,1630  0,01 0,04
EUR 40,9452  0,04 0,10 42,0037  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес