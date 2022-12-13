Українські журналісти отримали премію «За свободу преси»

Українські фотожурналісти Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, які висвітлювали події в оточеному військами РФ Маріуполі, отримали від міжнародної некомерційної організації "Репортери без кордонів" премію "За свободу преси" (Press Freedom Prize) у номінації "За вплив". Церемонія вручення премії відбулася в понеділок, 12 грудня, в Парижі.

"Важко переключитися з небезпек фронту на спокійну атмосферу Парижа. Україна в наших серцях, куди б ми не вирушили. Неможливо говорити про Маріуполь, не переповнюючись емоціями. Це був цілковитий хаос", - цитує офіційний Twitter-акаунт "Репортерів без кордонів" коментар Мстислава Чернова.

На церемонії нагородження виступили міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко та один із лауреатів Нобелівської премії миру 2021 року, головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов. Ткаченко подякував українським журналістам за роботу, виконану в непростих умовах. А Муратов зазначив, що за останні 15 років у світі було вбито приблизно 1200 журналістів, назвавши те, що коїться, "новою ерою конфронтації між диктаторськими або авторитарними режимами і незалежною журналістикою".

Малолєтка розповів DW про роботу в Маріуполі

Чернов і Малолєтка приїхали до Маріуполя в день початку вторгнення РФ в Україну, 24 лютого. Вони розповідали, як живе місто в облозі російських військ, знімали спричинені обстрілами руйнування, висвітлювали роботу лікарів у місцевих шпиталях, фіксували численні жертви серед цивільного населення. Журналісти залишили Маріуполь 15 березня 2022 року в складі колони, що виїхала після відкриття гуманітарного коридору.

Про роботу в обложеному Маріуполі Євген Малолетка розповів кореспонденту Deutsche Welle. Зокрема, він розповів, як були зроблені кадри зі зруйнованого внаслідок обстрілу пологового будинку Маріуполя, які стали одним із символів війни.

У травні Малолітці та Чернову присудили премію DW "За свободу слова" (Freedom of Speech Award).

Премію також отримали журналісти з Ірану та Марокко

Окрім Чернова та Малолєтки, премію "За свободу преси" від "Репортерів без кордонів" отримали у 2022 році двоє працівників преси, які зараз за ґратами. Це іранська журналістка і правозахисниця Наргіз Мухаммаді та марокканський журналіст-розслідувач Омар Раді, засуджений на батьківщині за "шпигунство" за висвітлення делікатних тем. Перша отримала приз у номінації "За мужність", другий - "За незалежність".

Загалом на премію цього року було номіновано 15 журналістів і ЗМІ з 15 країн світу.