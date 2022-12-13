У Німеччині повідомили про відновлення постачання зброї в Україну

Німеччина продовжила постачання зброї Україні, серед яких, зокрема, самохідні гаубиці.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit, про це заявила голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

Представниця Бундестагу наголосила, що особисто вона виступає також за постачання Україні сучасних танків Leopard та Marder, але в уряді цю ініціативу досі не підтримують.

За словами Штрак-Циммерман, їхнє надання зараз просто необхідне і вона більше "не бачить причин не робити цього".

"В Україну було доставлено більше самохідних гаубиць. Йдеться про 24 одиниці. Також буде надано шість-сім САУ Gepard", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше німецьке видання FAZ повідомило, що США сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Проте за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення.