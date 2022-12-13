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АНАЛІТИКА

У центрі уваги саміту ЄС буде Україна - голова Євроради

 

Саміт ЄС, який має відбутися у Брюсселі 15 грудня, планується провести як одноденне засідання та зосередити його на стратегічних питаннях, повідомив у своєму листі-запрошенні главам держав та урядів країн Євросоюзу голова Євроради Шарль Мішель.

"Україна, як завжди, у центрі нашої уваги. (...) Ситуація, що загострилася у зв'язку з появою снігу та мінусових температур, вимагає від нас відповідної реакції, зокрема щодо гуманітарної готовності та допомоги", - написав Мішель у посланні, опублікованому ввечері у понеділок на сайті Євроради.

Він зазначив, що, окрім нагальних потреб України, "необхідно також предметне обговорення того, як гарантувати стійкість нашої військової та фінансової підтримки".

Глава Євроради зазначив, що нинішній рік "радикально змінив енергетичний ландшафт" ЄС і як ніколи ясно показав, що країнам союзу "необхідно діяти спільно".

"Нашим пріоритетом залишається забезпечення надійності поставок та зниження цін для громадян і бізнесу. На цьому фоні ми розглянемо прогрес, досягнутий із жовтня, і дамо подальші вказівки", - продовжив Мішель.

Він також наголосив на значенні обговорення завдань наступного року. "Однією з найважливіших віх 2023 року стане реформа ринку електроенергії, яку (Європейська - ІФ) запропонує якнайшвидше. Однак наші зусилля з координації повинні поєднуватися з конкретними проєктами та цілеспрямованими інвестиціями в інновації, інфраструктуру та енергоефективність, щоб поступово знизити нашу залежність від російських викопних видів палива", - пояснив голова Євроради.

Мішель також анонсував "стратегічне обговорення трансатлантичних відносин, особливо у світлі змінного глобального контексту". "Дискусія охопить широке коло питань, зокрема нашу безпеку та економічну співпрацю", - уточнив він.

"Щодо безпеки та оборони, ми підіб'ємо підсумки після Версалю (саміту ЄС 10-11 березня 2022 року за французького головування в Раді ЄС - ІФ) і за необхідності дамо додаткові рекомендації", - зазначив глава Євроради.

Крім того, на порядку денному зустрічі буде "стратегічне обговорення південного сусідства (Євросоюзу) та підсумків нещодавнього саміту із Західними Балканами у Тирані". На думку Мішеля, це дасть змогу розглянути "багатопланові аспекти співпраці з цими країнами, зокрема міграційний".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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