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АНАЛІТИКА

Лондон може надати Києву зброю великої дальності - міністр

 

Великобританія має в своєму розпорядженні далекобійну зброю, яку може надати Україні, якщо Росія не припинить завдавати ударів по цивільних об'єктах, заявив у понеділок, 12 грудня, міністр оборони Сполученого королівства Бен Воллес.

Під час виступу міністра в британському парламенті колишній прем'єр-міністр країни Борис Джонсон запитав у нього про можливе постачання Києву ракетних систем більшої дальності для знищення або пошкодження місць запуску безпілотників.

"Якщо росіяни продовжуватимуть націлюватися на цивільні райони та намагатимуться порушити Женевські конвенції, то я буду налаштований відкрито щодо наших подальших дій", - цитує Воллеса агентство Reuters.

Лондон продовжує надавати допомогу

Під час візиту до Києва в листопаді прем'єр Великобританії Ріші Сунак оголосив про нову військову допомогу на 50 мільйонів фунтів, до якого увійшли 125 зенітних гармат і засоби для боротьби з іранськими дронами.

Пізніше міністр закордонних справ країни Джеймс Клеверлі анонсував надання Україні 35 автівок екстреної допомоги та шести броньованих автомобілів. На відновлення української інфраструктури Лондон спрямує три мільйони фунтів.

У 2023 році Великобританія планує спрямувати на військову підтримку України не менше, ніж цього року, тобто як мінімум 2,3 мільярда фунтів.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Британія
 

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