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У Чехії працюватимуть тисячі фахівців з України для збільшення виробництва зброї
23:20 12.12.2022 |
Для нарощування виробництва зброї Чехія працевлаштує тисячі фахівців з України на своїх оборонних підприємствах.
Як повідомляє Мілітарний, про це в інтерв'ю Czech Radio заявив заступник міністра оборони Чехії Томаш Копечний.
За його словами, домовленості про це було досягнуто під час зустрічі прем'єр-міністра Петра Фіали та президента України Володимира Зеленського у жовтні.
Також, за словами заступника міністра, ці домовленості будуть вигідні для обох сторін, оскільки чеським підприємствам оборонної промисловості не вистачає кваліфікованих працівників.
Доприкладу, за його словами, компанії Tatra з холдингу Czechoslovak Group бракує п'ятисот працівників.
Томаш Копечний наголосив, що кінцева кількість українських працівників буде обчислюватися тисячами. Але все залежить від того, як будуть нарощуватися виробничі потужності чеських оборонних компаній.
Наприкінці жовтня міністри оборони України та Чехії Олексій Резніков та Яна Чорнохова обговорили подальшу співпрацю з посилення Збройних Сил України.
За підсумками зустрічі Резніков анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії.
"Чудова зустріч з моєю чеською колегою Яною Черноховою. На порядку денному: 50+ проєктів для посилення армії України за участі Чехії" - написав Резніков.
Міністри обох країн обговорили поточну ситуацію перебігу бойових дій з російськими загарбниками та постачання озброєння й техніки для українського війська.
У листопаді концерн "Укроборонпром" повідомив, що починає співпрацю з міністерством оборони Чехії.
Сторони підписали угоду про створення оборонного кластера з Міжурядовою агенцією оборонної співпраці (AMOS) міноборони Чехії. Для реалізації співпраці залучають провідні українські та чеські оборонні підприємства, а також міжнародних донорів.
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