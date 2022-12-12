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Франція передала Україні шість саморухомих гаубиць TRF1
20:07 12.12.2022 |
Україна отримала від Франції шість причіпних саморухомих гаубиць TRF1 калібру 155-мм.
Як пише Мілітарний, про це повідомляє Ouest-France з посиланням на міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.
Зазначається, що загалом Франція за час російського повномасштабного вторгнення передала Україні велику кількість матеріалів та обладнання, що охоплюють весь спектр висловлених українською стороною потреб.
Зокрема, Україна отримала такі системи озброєння різного призначення: шість 155-міліметрових гаубиць TRF1, 18 самохідних артилерійських установок Caesar, дві ракетні пускові установки LRU і дві зенітні системи Crotale.
Також наголошується, що Франція передала Україні паливо, протитанкове та зенітне озброєння, екіпірування (шоломи, бронежилети, пайки, прилади нічного бачення та медобладнання), а також боєприпаси різних калібрів.
На початку вересня французькі ЗМІ з посиланням на власні джерела, повідомили, що Збройні Сили України отримають гаубиці TRF1, які були зняті з озброєння армії Франції.
Французька причіпна саморухома 155-мм гаубиця TRF1 виробляла компанія GIAT з 1984 по 1993 рік.
Вона здатна самостійно пересуватися зі швидкістю 8 км/год та має напівавтоматичне заряджання.
Транспортування гаубиці та постачання боєприпасів здійснювалося вантажівкою Renault TRM 10000. Крім артилерійського розрахунку з 7 осіб ця вантажівка може перевозити 48 артилерійських снарядів.
Гаубиця TRF1 має дальність пострілу у 24 кілометри звичайними снарядами та 30 кілометрів активно-реактивними боєприпасами. Заявлено, що гаубиця має скорострільність у 6 пострілів за хвилину.
З відкритих джерел відомо, що загалом до французької армії було поставлено 105 гаубиць TRF1.
Франція бере активну участь у підготовці українських військових. Станом на листопад, 400 українських військовослужбовців вже пройшли підготовку на техніці, яку передали Україні. Також Париж планує підготувати 2000 військових в рамках європейської навчальної місії EUMAM Ukraine.
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