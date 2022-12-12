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Словаччина планує передати Україні МіГ-29, приготування можуть почати найближчим часом
17:16 12.12.2022 |
Словаччина готова, але ще не відправила в Україну винищувачі МіГ-29, це питання детально обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським, повідомив міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер.
"Ми ще не передали вам МіГ-29. Але ми готові це зробити. Ми розмовляємо з нашими партнерами по НАТО про те, як це зробити. І сьогодні (8 грудня - ІФ-У) в нас була дуже змістовна розмова з вашим президентом. Мій міністр оборони пояснив вашому президентові, як ми можемо це зробити. І я думаю, що найближчими тижнями до Словаччини приїде українська делегація, і ми разом із нашими американськими друзями працюватимемо над тим, щоб це стало реальністю", - сказав Качер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Глава МЗС зазначив, що 7 грудня Словаччина затвердила "пару тисяч ракет, які використовуються для МіГ-29". Також він повідомив, що обговорював питання відправлення літаків із президентом України під час зустрічі.
"Але і з президентом Зеленським ми теж обговорили це досить детально. І я думаю, що я маю тримати в таємниці, як це буде зроблено, щоб не ставити під загрозу. Але скажу, що сьогодні в нас був дуже, дуже хороший обмін думками з президентом Зеленським про те, як ми це робитимемо. Тож я дуже оптимістичний, думаю, це теж скоро буде зроблено, літаки з'являться в Україні", - додав Качер.
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