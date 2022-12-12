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АНАЛІТИКА

У Словаччині лагодитимуть німецьку зброю для України

 

На кордоні з Україною в Словаччині розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти Росії. Зокрема, за потреби тут ремонтуватимуть німецькі САУ PzH 2000. Центр розташований під містом Міхаловце і створений згідно з міжурядовою угодою Німеччини та Словаччини. Організацією ремонтних робіт займеться німецька зброярська компанія Krauss-Maffei Wegmann.

"Для нас це дуже важливий внесок у підтримку українських військ. Тим самим ми можемо сприяти тому, що передані нами та успішно застосовувані озброєння будуть у робочому стані якомога довше. До того ж це приклад плідної співпраці між Німеччиною та Словаччиною", - зазначив німецький бригадний генерал Крістіан Фройдінґ (Christian Freuding) у коментарі агентству dpa.

Досі ФРН поставила в Україну 14 САУ Pz 2000, п'ять реактивних систем залпового вогню Mars II та 30 зенітно-гарматних установок Gepard. Очікується поставка ще семи установок Gepard. Крім того, Берлін передав Києву 50 бронетранспортерів Dingo. На першому етапі ремонтні роботи будуть зосереджені саме на цій військовій техніці, хоча з Німеччини до України було передано також озброєння інших виробників. Крім того, САУ Pz 2000 Україні постачали також Нідерланди.

Ремонтна база розташована на території казарм поблизу міста Міхаловце у Словаччині. Звідти до України трохи менше 40 кілометрів. Дотепер ремонтні роботи щодо цих САУ проводили в Литві.

Брак запчастин

Раніше німецьке видання Speigel повідомляло, що Збройні сили України (ЗСУ) вкрай активно застосовують наявні в них артсистеми Pz 2000. Як розповіли виданню представники Бундесверу у листопаді, інтенсивність ведення вогню з цих гаубиць становила в середньому близько 300 пострілів на добу, що значно зношувало їх. Тож ремонту потребувала значна кількість гаубиць, поставлених Україні. Тоді ж виникла проблема з гострою нестачею запчастин і деталей до цих систем, яку яскраво унаочнила історія з ремонтом шести Pz 2000, які доставили для полагодження в Литву. Через те, що запчастини до них не змогли надати ні Бундесвер, ні промислові підприємства, фахівцям довелося розібрати одну з цих САУ та залишити її на деякий час у балтійській країні.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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