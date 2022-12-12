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Марокко поставить в Україну запчастини для танків, - Le Journal de l'Afrique
08:50 12.12.2022 |
Марокко поставить до України запчастини до танків Т-72 за рекомендацією США. Таким чином, королівство стало першим в Африці, що надає військову допомогу нашій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Le Journal de l'Afrique.
У матеріалі зазначається, що Вашингтону вдалося переконати доставити в Україну комплектуючі для бронетехніки "в умовах найсуворішої таємності".
На озброєнні Королівських збройних сил Марокко знаходяться кілька десятків танків типу Т-72Б і Т-72БК, придбаних у 1999-2001 роках у Білорусі.
Нагадаємо, що у липні 2015 року українська державна компанія "Укроборонсервіс" також зверталася до Марокко з проханням про запчастини для своїх танків Т-72.
За даними джерел видання, американська дипломатія розширює свої операції щодо одержання зброї для України на Африки.
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