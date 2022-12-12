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АНАЛІТИКА

Швеція розширюватиме підтримку Україні

 

Швеція розширюватиме підтримку Україні та розглядатиме цю допомогу як інвестицію у спільну безпеку, сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон, який прибув до України з візитом.

"Кілька тижнів тому уряд Швеції затвердив 9-й пакет допомоги Україні, який на 50% більший за попередній пакет", - повідомив Йонсон на спільній з міністром оборони України Олексієм Резніковим пресконференції в Одесі в неділю.

Як зазначив він, збільшення допомоги для України - це відповідь на наростаючу ескалацію з боку Росії. "Ми бачимо великі історичні дії України, яка протистоїть Росії. Ми бачимо, як Росія постійно порушує права людей, атакує університети, школи, лікарні", - сказав він.

"Швеція не лише підтримує Україну, але розглядає цю підтримку як інвестицію у спільну безпеку", - сказав він.

За його словами, новий пакет допомоги міститиме системи ППО, амуніцію, спеціальний пакет для проходження зими.

Як зазначив Йонсон, з 1 січня Швеція головуватиме у Раді Європи, що також стане позитивним чинником для посилення підтримки України у Європі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Швеція
 

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