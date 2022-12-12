Німеччина передасть Україні 36 тисяч ковдр, які спершу хотіли продати на аукціоні

Німеччина відправить Україні десятки тисяч ковдр, які раніше виставили на аукціон, оскільки ті були непотрібні німецьким військовим.

Про це повідомило видання "Welt am Sonntag", пише "Європейська правда".

Відзначається, що Україні в якості зимової допомоги відправлять 36,4 тисячі вовняних ковдр із запасів Бундесверу.

Ковдри спочатку були передані Vebeg GmbH, державній довірчій компанії, контрольованій Федеральним міністерством фінансів, для продажу на аукціоні.

Загалом 36 400 вживаних ковдр зі змішаної вовни, розміром два на два метри і жовто-оливкового кольору, упаковані в коробки, були готові до продажу.

Депутат від Вільної демократичної партії Маркус Фабер рокритикував намір продати ковдри.

"В Україні холодно. Замість того, щоб продавати ковдри зі складів Бундесверу через Vebeg, ми повинні зробити їх доступними для України", - зазначав Фабер.

Після критики запланованого аукціону міністр фінансів Крістіан Лінднер зупинив продаж. Міністр запропонував ковдри українському уряду, який який підтвердив гостру потребу.

Міністерство Лінднера готується транспортувати ковдри, які зараз зберігаються в центрі постачання Бундесверу в Бланкенбурзі.