Німеччина ще не ухвалила рішення про передачу Україні танків Leopard 2, - Кулеба

Україна так і не змогла отримати від Берліна згоди на постачання бойових танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в інтерв'ю ARD.

За його словами, останні домовленості з Берліном стосуються насамперед оборонних систем, таких як система ППО IRIS-T та зенітних установок Gepard.

"Таке рішення ще не ухвалювалося, обіцянок не давалося. Але ми працюємо над цим", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше німецьке видання FAZ повідомило, що США сигналізували Німеччині, що підтримають передачу Україні танків Leopard 2. Однак за умови, що Німеччина сама ухвалить це рішення.