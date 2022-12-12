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У США точаться дискусії щодо передачі Україні безпілотників Reaper, - Politico
08:15 12.12.2022 |
У США точаться дискусії про передачу Україні розвідувально-ударних дронів Reaper. У Пентагоні побоюються, що Росія може отримати таємні технології.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Видання з посиланням на обізнані джерела зазначає, що дискусії про передачу безпілотників почалися ще наприкінці лютого після вторгнення РФ в Україну. Повітряні сили США заявили, що готові надати Україні застарілі дрони Reaper, а натомість отримати більш сучасні технології.
"ПС роками намагалися списати старі версії свого флоту Reaper, щоб звільнити гроші для купівлі та експлуатації більш передових технологій, але Конгрес щоразу відхиляв цю пропозицію", - йдеться у матеріалі.
У Пентагоні виступили проти цієї ініціативи, оскільки російські війська таким чином можуть отримати американські технології.
За даними ЗМІ, безпілотники Reapers та Gray Eagles були у списку побажань України, оскільки ці дрони мають більшу дальність польоту та могли б більш ефективно коригувати артилерійські удари. Компанія-виробник General Atomics запропонувала модифікувати дрони під відповідні експортні правила США.
Однак у виданні наголошують, що українські військові все ще можуть отримати американські безпілотники. Оскільки в оборонному бюджеті на 2023 рік міститься вимога про передачу 100 Reapers іншій державній установі, це, ймовірно, звільнить частину дронів для відправки в Україну.
"ПС не підтвердили, яке урядове агентство, але митниця та прикордонна служба США також використовують Reapers, і неясно, чи будуть безпілотники взяті з ПС чи флотів спеціальних операцій", - зазначили у Politico.
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