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США формують 100 команд саперів для розмінування в Україні
07:56 12.12.2022 |
Сполучені Штати готують команди саперів для розмінування територій в Україні.
Як повідомляє Мілітарний, про це заявив представник Держдепу США Майкл Тірре під час брифінгу Гельсінської комісії Конгресу США, повідомляє Голос Америки.
США загалом розраховують до весни 2023 року сформувати та профінансувати роботу 100 розмінувальних команд в Україні.
Майкл Тірре відзначив високу ефективність українських саперів, які з березня вже знешкодили близько 500 тис вибухонебезпечних предметів.
На тренування, обладнання, а також забезпечення роботи команд із розмінування в Україні Державний департамент США цього року виділяє 91,5 млн дол.
"Ця програма - унікальна. Це єдиний серед профінансованих іноземними державами великий проект із навчання саперів всередині України. Він був створений як програма для координації між різними країнами-донорами", - розповів Тірре.
У Держдепі США очікують, що розмінування України буде одним із найбільших викликів із часів Другої світової війни.
На наявність мін потрібно перевірити понад 160 тис квадратних кілометрів. Складність процесу полягає не лише в обсязі робіт, а й у підступності мінування росіянами.
Майкл Тірре заявив, що росіяни в Україні використовують таку ж тактику, як терористи ІДІЛ в Сирії та Іраку: російські солдати цілеспрямовано мінують цивільні будинки, зокрема дитячі іграшки, і навіть тіла вбитих.
В Гельсінській комісії заявили, що Україна стала однією з найбільш замінованих країн у світі ще до повномасштабної війни з Росією. За її даними, після початку російської агресії - з 2014 до 2022 року - від мін та вибухонебезпечних предметів в Україні загинуло понад 1100 цивільних осіб.
За даними Гельсінської комісії, Україна - п'ята у світі за кількістю поранень від мін серед цивільних осіб, та у трійці за кількістю нещасних випадків, спричинених протитранспортними мінами.
Нещодавно стало відомо, що Канада виділить понад 11 млн доларів на обладнання для проведення гуманітарного розмінування в Україні. Вона профінансує закупівлю спеціальних саперних костюмів для фахівців. Також кошти будуть витрачені на засоби виявлення вибухонебезпечних предметів на великих територіях. Крім того, військові Канади почали підготовку українських саперів у Польщі.
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