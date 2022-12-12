Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала «імітатори РЛС» від США

Україна отримала «імітатори РЛС» від США

 

Сполучені Штати передали Україні спеціальне обладнання щоб збити з пантелику російську авіацію, повідомляє Мілітарний.

Видання Aviation Week з посиланням на начальника штабу ПС США генерала Чарльза Брауна повідомляє, що Пентагон відправив в Україну «імітатори РЛС» (Threat Emitters/«випромінювачі загроз»).

Threat Emitters мають вигляд спеціальних антен, які своїм випромінюванням симулюють роботу радіолокаційних засобів, зокрема РЛС зенітних ракетних комплексів.
Україна отримала «імітатори РЛС» від США

 

Таким чином для ворожих літаків та засобів радіоелектронної розвідки вони виглядають, як справжній радар.

Ці імітатори є дешевим інноваційним способом ще більшого ускладнення повітряної картини для російської авіації у війні з Україною.

Під час моніторингу території України наземними засобами розвідки або авіацією, росіянам буде важче визначити де розташовуються справжні зенітні ракетні комплекси і оглядові РЛС, а де знаходяться імітатори.

Україна отримала «імітатори РЛС» від США

 

Застосування Threat Emitters має зберегти потенціал української протиповітряної оборони і забезпечити її подальшу успішну роботу зі знищення російських авіаційних засобів нападу, включно з бойовими літаками і крилатими ракетами.

Україна отримала «імітатори РЛС» від США

 

Генерал Браун порівняв передачу Threat Emitters з поставками високошвидкісних авіаційних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, про які Пентагон оголосив у серпні, пише Aviation Week.

Україна отримала «імітатори РЛС» від США

 Пуск ракети AIM-120 з NASAMS

Імітатори РЛС у США використовують для підготовки пілотів бойової авіації, вони дозволяють під час навчань безпечно відпрацьовувати виявлення та ідентифікацію радарів і умовних ЗРК та напрацювати алгоритми реагування на ці загрози у бойових ситуаціях.

У змодельованих сценаріях навчань пілоти дізнаються, як бортові системи літака сприймуть реальні загрози, і можуть безпечно адаптуватися до різноманітних засобів ППО, з якими вони можуть зіткнутися у реальних бойових умовах.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,6000
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,4146  0,07 0,19 40,1488  0,01 0,02
EUR 40,9050  0,10 0,24 41,9225  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес