Україна отримала «імітатори РЛС» від США

Сполучені Штати передали Україні спеціальне обладнання щоб збити з пантелику російську авіацію, повідомляє Мілітарний.



Видання Aviation Week з посиланням на начальника штабу ПС США генерала Чарльза Брауна повідомляє, що Пентагон відправив в Україну «імітатори РЛС» (Threat Emitters/«випромінювачі загроз»).

Threat Emitters мають вигляд спеціальних антен, які своїм випромінюванням симулюють роботу радіолокаційних засобів, зокрема РЛС зенітних ракетних комплексів.



Таким чином для ворожих літаків та засобів радіоелектронної розвідки вони виглядають, як справжній радар.

Ці імітатори є дешевим інноваційним способом ще більшого ускладнення повітряної картини для російської авіації у війні з Україною.

Під час моніторингу території України наземними засобами розвідки або авіацією, росіянам буде важче визначити де розташовуються справжні зенітні ракетні комплекси і оглядові РЛС, а де знаходяться імітатори.

Застосування Threat Emitters має зберегти потенціал української протиповітряної оборони і забезпечити її подальшу успішну роботу зі знищення російських авіаційних засобів нападу, включно з бойовими літаками і крилатими ракетами.

Генерал Браун порівняв передачу Threat Emitters з поставками високошвидкісних авіаційних протирадіолокаційних ракет AGM-88 HARM, про які Пентагон оголосив у серпні, пише Aviation Week.

Пуск ракети AIM-120 з NASAMS

Імітатори РЛС у США використовують для підготовки пілотів бойової авіації, вони дозволяють під час навчань безпечно відпрацьовувати виявлення та ідентифікацію радарів і умовних ЗРК та напрацювати алгоритми реагування на ці загрози у бойових ситуаціях.

У змодельованих сценаріях навчань пілоти дізнаються, як бортові системи літака сприймуть реальні загрози, і можуть безпечно адаптуватися до різноманітних засобів ППО, з якими вони можуть зіткнутися у реальних бойових умовах.