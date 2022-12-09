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Сунак пообіцяв Зеленському нові засоби ППО в найближчі тижні
20:55 09.12.2022 |
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час розмови з президентом Зеленським пообіцяв, що до України в найближчі тижні прибудуть нові засоби протиповітряної оборони.
Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні канцелярії британського прем'єра за підсумками розмови.
"Говорячи про останні постачання летальної допомоги з Великої Британії, прем'єр-міністр (Сунак) повідомив, що найближчими тижнями прибудуть ще більше зенітних гармат та ракет протиповітряної оборони малої дальності", - зазначається там.
Канцелярія прем'єра Британії анонсувала ще одну розмову Сунака й Зеленського протягом наступних тижнів.
Крім того, як уже повідомлялося, Зеленський із Сунаком обговорили імплементацію "формули миру" України, співпрацю щодо обороноздатності та енергетичної стабільності України, а також синхронізували позиції перед онлайн-самітом G7.
Нагадаємо, під час свого першого візиту до Києва 19 листопада Сунак пообіцяв посилити ППО України 125 зенітними гарматами, а раніше у листопаді анонсували додаткові 1000 ракет земля-повітря.
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