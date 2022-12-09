У рамках нової місії ЄС Литва має намір навчити батальйон українців

У рамках нової місії допомоги Україні з боку Європейського Союзу Литва має намір навчити батальйон українських військових, які протистоять російському вторгненню.

Про це повідомив командувач Збройними силами Литви Вальдемарас Рупшис, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Швидше за все, ми очолимо підготовку одного з батальйонів", - сказав він.

Згадана місія стартувала в листопаді, її очолюють Польща та Німеччина. Очікується, що всього під час місії буде навчено близько 15 тисяч українських військових.

За словами Рупшиса, Литва планує навчати український батальйон у Німеччині.

Голова Військового комітету ЄС Роберт Брієгер, який перебуває з візитом у Вільнюсі, повідомив, що 16 країн ЄС уже запропонували допомогу в проведенні бойової підготовки.

Раніше Литва заявляла про плани навчити у 2023 році загалом 1,5 тисячі українських військових. У це число потрапляє згаданий український батальйон, який складатиметься з кількох сотень бійців.

На основі інших ініціатив у Литві також відбувається навчання українців.

За словами Рупшиса, у країні проходять підготовку українські сапери, інженери, механіки, фахівці з військово-цивільного співробітництва, унтер-офіцери. Однак командувач армії зазначив, що зафіксована поки що кількість у 1,5 тисячі українців, які навчаються, може зрости. "Ми дуже гнучкі і завжди швидко реагуємо на запити українського військового або політичного керівництва і швидко організуємо для них необхідні для них навчання", - сказав Рупшис.