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Українським військовим передали великокаліберні кулемети ДШКМ румунського виробництва
15:08 09.12.2022 |
Кадри з використанням цих кулеметів показало регіональне управління Сил територіальної оборони «Схід» ЗС України.
Ці великокаліберні кулемети калібру 12,7×108 виготовляють на румунському підприємстві Uzina Mecanica Cugir (CUGIR).
Як зазначає Мілітарний, раніше про передачу цього озброєння румунською стороною не повідомлялось.
Румунська компанія також пропонує своїм клієнтам власні триноги для цих кулеметів, які, ймовірно, також отримали українські військові.
Кулемет виробництва Uzina Mecanica Cugir є ліцензованою копією радянського великокаліберного кулемета, котрий своєю чергою є модернізованим варіантом кулемета ДШК.
Кулемет володіє досить високим темпом стрільби, що забезпечує ефективність вогню по рухомих цілях.
Один із кулеметів було обладнано тепловізійним прицілом AGM TS35-640.
Модифікація зенітного озброєння для Сил територіальної оборони призначена для підвищення ефективності ведення вогню розрахунками у темну пору часу та за поганих метеоумов.
Це має покращити наведення установок на повітряні цілі такі, у першу чергу для ураження безпілотних апаратів.
Румунське підприємство CUGIR виробляє стрілецьку зброю та боєприпаси. Завод після Другої світової перейшов на випуск переважно копій радянських зразків зброї.
У 2004 році з CUGIR було виділено Fabrica de Arme Cugir, до якої відійшло виробництво легкої стрілецької зброї (деякі моделі виробляються на обох заводах), тоді як на Uzina Mecanică Cugir залишилося виробництво боєприпасів, великокаліберних кулеметів та гармат 23×115 мм.
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