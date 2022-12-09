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Канали Коломойського та Пінчука отримають 31 мільйон на російськомовний телепроєкт «FreeDom»
08:43 09.12.2022 |
Наприкінці листопада державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" уклало угоди на виробництво інформаційних програм для марафону телеканалу "FreeDom" на загальну суму 31 млн грн.
Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, "Іноземне підприємство 1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського отримало 17,1 млн грн на виготовлення 250 годин телепрограм по 68,4 тис. гривень за годину.
Трохи дешевше оцінено послуги ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука - по 66 840 грн за годину. Ця компанія отримала менше замовлення по об'єму - 210 годин контенту на загальну суму 14 млн грн.
Всі програми замовлені до кінця грудня 2022 року.
Завдяки цим підрядам медіагрупа "1+1" Ігоря Коломойського вийшла на перше місце за обсягом замовлення контенту для "FreeDom" під час війни. Їм цього року відписали 59 млн грн. Зауважимо, що нинішній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко до свого призначення в уряд керував саме медіахолдингом Коломойського.
Своєю чергою холдинг Starlight Media Пінчука отримав 56 млн грн, "Новинна група Україна" Ріната Ахметова влітку отримала підряд на 48 млн грн, а "Інтер" Фірташа-Хорошковського-Льовочкіна тоді ж отримав 33 млн грн. Однак з того часу нових замовлень для "Фрідому" вони не отримували.
З того часу компанія Ахметова здала свою ліцензію державі, а її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми - Україна", який фінансується невідомо за чиї гроші. На "Інтері" відбулись значні скорочення.
Як повідомлялося, у жовтні-листопаді ці телеканали також отримали підряди на виготовлення контенту для Національного телемарафону. Тоді "СЛМ новини" отримали 16,8 млн грн, "Студія 1+1" - 16,3 млн грн і "Інтер" - 16 млн грн. При цьому виробництво контенту для Національного марафону було оцінено всього у 3 300 грн за годину, це у двадцять разів дешевше, ніж контент для "FreeDom" по 66-68 тисяч гривень за годину.
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