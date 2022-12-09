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За місяць до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва, - Резніков
08:03 09.12.2022 |
За останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. Для порівняння раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра оборони Олексія Резнікова.
"Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат", - розповів він.
Резніков додав, що раніше ця процедура займала 1,5-2 роки.
"Сьогодні вона дуже швидка. Головне - щоб виріб мав ТТХ, потрібні для війська. Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва. Ми плануємо ухвалити рішення по ним до кінця року", - додав міністр.
Резніков розповів, що 30 вересня за ініціативою Міноборони уряд ухвалив постанову №1097 "Про внесення змін до Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції".
"Завдяки цьому було значно спрощено процедури допуску ОВТ до експлуатації у Збройних Силах. Це вже дало значний ефект, в першу чергу - у сфері БПЛА", - констатував він.
Як повідомлялося, з самого початку повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від західних союзників низку видів озброєння. Йдеться про ППО IRIS-T і NASAMS, сотні артилерійських систем, бронемашин і не тільки.
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