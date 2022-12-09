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АНАЛІТИКА

Україна прийняла на озброєння новітню вітчизняну систему управління

07:57 09.12.2022 |

Політика

Україна прийняла на озброєння новітню вітчизняну систему управління

 

Міноборони України прийняло на озброєння новітню автоматизовану систему Центру оперативного управління (Дзвін-АС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова у Facebook.

"6 грудня 2022 року я підписав наказ про взяття на озброєння автоматизованої системи Центру оперативного управління (ДКР "Дзвін-АС"). Вийшов своєрідний подарунок до Дня Збройних сил України. Адже наші військові дуже зацікавлені в АСУ стратегічного рівня і давно чекають на її повноцінне розгортання ", - написав він.

Як розповів міністр, навесні 2022 року система успішно пройшла відомчі випробування, а відтак і державні. Наразі всі формальні процедури завершено, АСУ стратегічного рівня офіційно стала до лав і працюватиме на користь Збройних сил. Далі Генштаб прийматиме рішення про параметри масштабування цієї АСУ.

Крім того, за словами Резнікова, Міноборони отримало позитивний висновок експертизи щодо Комплексу спеціального програмного забезпечення "Інтеграційна платформа "Дельта".

"Це важливий етап формалізації платформи відповідно до затвердженої дорожньої карти. Далі буде цикл офіційних випробувань, за результатами яких прийматиметься рішення про прийняття на озброєння", - зазначив міністр.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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