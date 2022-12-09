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АНАЛІТИКА

Пентагон зробив два великі замовлення на розширення виробництва артилерійських снарядів 155 мм для постачання ЗСУ

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Перший контракт був засекречений і укладений з компанією General Dynamics Ordnance and Tactical Systems Inc., а другий контракт на 391 млн. доларів був підписаний з IMT Defense Corp.

Контракт на будівництво нової лінії з виробництва компонентів снарядів, а також контракт на виготовлення корпусів снарядів було укладено наприкінці листопада.

Упродовж кількох останніх місяців Сполучені Штати прагнули збільшити потужності з виробництва боєприпасів. Армія прискорила процес придбання зброї, щоб прискорити виконання контрактів, необхідних поповнення запасів зброї.

Понад півмільярда доларів для інвестицій у заводи з виробництва боєприпасів було включено до вересневої резолюції про внесення правок до оборонних бюджетів США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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