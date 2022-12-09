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Словаччина планує відновити виробництво снарядів 120 і 155 мм для України – глава МЗС
07:50 09.12.2022 |
Міністр закордонних справ Словаччини Растіслав Качер оголосив, що його держава розгляне можливість відновити виробництво боєприпасів для потреб України.
Про це Качер сказав на спільній пресконференції з главою МЗС Дмитром Кулебою під час візиту до Києва, повідомляє "Європейська правда".
"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виробляли снаряди великого калібру - 120, 155 міліметрів. Ми маємо потужності для цих калібрів - почасти державні, почасти приватні. Треба запустити ці потужності, щоб вони почали виробляти 155 мм для гаубиць. І це найперший наш пріоритет", - зазначив він.
Раніше глава словацького МЗС повідомив про схвалення нового пакета військової допомоги для України, до якого входять боєзапас великого калібру й для винищувачів, теплі речі та інше спорядження. Також Словаччина, за його словами, продовжить гуманітарну допомогу Україні, щоб українці легше могли перезимувати.
За даними ЗМІ, НАТО обговорює можливість інвестування в старі заводи в Чехії, Словаччині і Болгарії з метою відновлення виробництва снарядів радянських часів для артилерійського озброєння України, яке все ще залишається значною мірою радянського зразка.
Йдеться зокрема про виробництво снарядів радянського калібру 152 мм і 122 мм для артилерійського озброєння України.
Ці дискусії відбуваються на тлі повідомлень про все більшу нестачу озброєння, яку західні держави можуть передати Україні - адже сторони використовують зброю й боєприпаси темпами, небаченими з часів Другої світової війни.
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