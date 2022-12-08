Ахметов розповів, як заробив перший капітал грою в карти

Мільярдер Рінат Ахметов стверджує, що перший свій капітал заробив грою в карти, та заперечує свою причетність до криміналітету.

Про це Ахметов розповів, відповідаючи на запитання виданню The Washington Post.

Він наголосив, що народився у бідній родині, яка не могла забезпечувати свої базові потреби.

Водночас мільярдер визнав, що у свої двадцять років він дійсно грав у популярну карткову гру під назвою "Підкидний дурень".

"Скажу вам чесно, свій перший капітал я заробив грою в карти... Я дізнався ось що: карти - це про тактику та стратегію, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати", - розповів Ахметов.

Його товариш, нардеп Сергій Тарута підтвердив виданню, що першого справжнього успіху Ахметов досяг за картковим столом.

"Він був одним із п'яти-шести найкращих гравців у карти Радянського Союзу і їздив на змагання", - сказав Тарута.

Ахметов також розповів, що після розпаду СРСР вирішив інвестувати в промисловість, заснувавши у 1992 році разом з двома партнерами компанію під назвою ARS, яка зайнялася переробкою вугілля на кокс.

"Пам'ятаю, ми були дуже щасливі, коли заробили наші перші 25 000 доларів", - сказав він.

Одним із партнерів Ахметова був Ахат Брагін, відомий як "Алік Грек", якого вважали одним із найвпливовіших кримінальних авторитетів у Донецьку.

Ахметов запевнив, що Брагін вийшов з АРС у 1993 році, але вони залишилися близькими друзями. Водночас мільярдер заперечує причетність до злочинної діяльності, які і до вбивства Брагіна у 1995 році.

"Я ніколи не був залучений до жодних злочинних організацій, мене ніколи не переслідували і проти мене не висували жодних кримінальних звинувачень", - наголосив Ахметов.

Тарута також стверджує, що Ахметов був "не був членом злочинного угруповання, але він знав і дружив з людьми, які були".

Як повідомлялося, за оцінкою української редакції Forbes, з початку війни статки бізнесмена та найбагатшого українця Ріната Ахметова впали на 64%. На початку 2022 року їх оцінювали у $13,7 млрд, а в липні лише в $4,9 млрд.