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ЄС збільшить фонд, з якого допомагають Україні зброєю, на 2 млрд євро – ЗМІ
18:06 08.12.2022 |
Країни-члени Європейського Союзу мають намір збільшити розмір Європейського фонду миру, який використовується для фінансування постачання Україні зброї, щонайменше на два мільярди євро.
Про це агенціям Reuters і Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники в ЄС, передає "Європейська правда".
Стверджується, що міністри закордонних справ ЄС можуть ухвалити збільшення Європейського фонду миру на два мільярди євро на зустрічі в Брюсселі наступного понеділка - 12 грудня.
Якщо рішення до того часу ухвалене не буде, то лідери ЄС можуть розглянути це питання на саміті наступного тижня.
Пропозиція вимагає одностайного схвалення всіх країн-членів ЄС, причому, стверджують джерела агенцій, Європейський фонд миру може бути додатково збільшений пізніше.
Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами ЄС для фінансування операцій із підтримання миру. Україна отримала від Фонду загалом 3,1 мільярда євро із шести загалом.
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