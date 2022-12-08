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АНАЛІТИКА

ЄС збільшить фонд, з якого допомагають Україні зброєю, на 2 млрд євро – ЗМІ

 

Країни-члени Європейського Союзу мають намір збільшити розмір Європейського фонду миру, який використовується для фінансування постачання Україні зброї, щонайменше на два мільярди євро.

Про це агенціям Reuters і Bloomberg повідомили поінформовані співрозмовники в ЄС, передає "Європейська правда".

Стверджується, що міністри закордонних справ ЄС можуть ухвалити збільшення Європейського фонду миру на два мільярди євро на зустрічі в Брюсселі наступного понеділка - 12 грудня.

Якщо рішення до того часу ухвалене не буде, то лідери ЄС можуть розглянути це питання на саміті наступного тижня.

Пропозиція вимагає одностайного схвалення всіх країн-членів ЄС, причому, стверджують джерела агенцій, Європейський фонд миру може бути додатково збільшений пізніше.

Європейський фонд миру є міжурядовим фондом, створеним державами-членами ЄС для фінансування операцій із підтримання миру. Україна отримала від Фонду загалом 3,1 мільярда євро із шести загалом.
Ключові теги: ЄС
 

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