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Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів
17:55 08.12.2022 |
Депутати Київради на засіданні в четвер перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари столиці, назви яких були пов'язані з Росією і радянським минулим, повідомляє пресслужба міського голови Києва Віталія Кличка.
Зокрема, бульвар Дружби народів перейменовано на бульвар імені засновника української армії Миколи Міхновського.
"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців узимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов'язаних із країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії", - заявив Кличко.
Загалом у столиці вже перейменовано 237 об'єктів - зокрема, вулицю Московську перейменували на вулицю Князів Острозьких.
На засіданні в четвер було перейменовано три вулиці в Голосіївському районі, три - в Дарницькому, три - в Деснянському, дві - в Печерському, три - в Подільському, сім - у Святошинському, п'ять - у Солом'янському і шість - у Шевченківському.
На сьогоднішньому засіданні Київради ухвалили нові назви ще 32 міських об'єктів. Зокрема, перейменували:
У Голосіївському районі:
вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самійленка;
провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка;
вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.
У Дарницькому районі:
провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського;
вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.
У Деснянському районі:
вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба;
вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка;
вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.
У Печерському районі:
вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного;
бульвар Дружби Народів - на бульвар Миколи Міхновського.
У Подільському районі:
провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова;
вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола;
вулицю Орську - на вулицю Василя Мови.
У Святошинському районі:
вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;
вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича;
вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану;
вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка;
вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманицького;
вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова;
вулицю Сім'ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.
У Солом'янському районі:
вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької;
вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека;
вулицю Зої Космодем'янської - на вулицю Софії Галечко;
вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського;
вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.
У Шевченківському районі:
вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринжали;
вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича;
провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного;
провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового;
вулицю Академіка Грекова - на вулицю Родини Глаголєвих;
вулицю Кирпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.
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