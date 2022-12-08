Київрада перейменувала 32 вулиці в столиці, зокрема бульвар Дружби народів

Депутати Київради на засіданні в четвер перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари столиці, назви яких були пов'язані з Росією і радянським минулим, повідомляє пресслужба міського голови Києва Віталія Кличка.

Зокрема, бульвар Дружби народів перейменовано на бульвар імені засновника української армії Миколи Міхновського.

"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців узимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов'язаних із країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України назавжди. Росія не має жодного права на окупацію нашої території, нашої культури, на переписування нашої історії", - заявив Кличко.

Загалом у столиці вже перейменовано 237 об'єктів - зокрема, вулицю Московську перейменували на вулицю Князів Острозьких.

На засіданні в четвер було перейменовано три вулиці в Голосіївському районі, три - в Дарницькому, три - в Деснянському, дві - в Печерському, три - в Подільському, сім - у Святошинському, п'ять - у Солом'янському і шість - у Шевченківському.

На сьогоднішньому засіданні Київради ухвалили нові назви ще 32 міських об'єктів. Зокрема, перейменували:

У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.

У Дарницькому районі:

провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.

У Деснянському районі:

вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.

У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів - на бульвар Миколи Міхновського.

У Подільському районі:

провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську - на вулицю Василя Мови.

У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманицького;

вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім'ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.

У Солом'янському районі:

вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем'янської - на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.

У Шевченківському районі:

вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринжали;

вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича;

провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного;

провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового;

вулицю Академіка Грекова - на вулицю Родини Глаголєвих;

вулицю Кирпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.