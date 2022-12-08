Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ДБР України вступило до міжнародної асоціації антикорупційних органів

17:49 08.12.2022 |

Політика

 

Державне бюро розслідувань (ДБР) стало членом Міжнародної асоціації антикорупційних органів (IAACA, офіс у Гонконзі). Таке рішення було ухвалено на 12-х загальних зборах членів цієї організації, повідомило ДБР на своєму офіційному сайті в четвер.

"Членство у Міжнародній асоціації антикорупційних органів сприятиме розширенню зв'язків Державного бюро розслідувань з провідними світовими гравцями, які займаються боротьбою з корупцією. Дасть змогу напрацьовувати спільні міжнародні стратегії та конструктивні дискусії, спрямовані на розбудову інститутів і суспільств і заснованих на доброчесності та верховенстві права", - йдеться в повідомленні.

Міжнародна асоціація антикорупційних органів є незалежною організацією з боротьби з корупцією. Її основною метою є сприяння ефективній імплементації Конвенції ООН проти корупції, ухваленої Генеральною асамблеєю ООН 31 жовтня 2003 року, а також допомога антикорупційним органам з усього світу в запобіганні та боротьбі з корупцією.

На сьогодні понад 150 правоохоронних органів із різних країн і юрисдикцій приєдналися до IAACA на правах членів. Разом із ДБР до асоціації ввійшли антикорупційні органи з Великої Британії, Бельгії, Болгарії, Аргентини та інших країн.

"Цей крок є черговим свідченням інтеграції вітчизняної та європейської антикорупційних програм", - упевнені в ДБР.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,4629
  0,0603
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3988  0,06 0,16 40,1758  0,05 0,12
EUR 40,8231  0,12 0,29 41,8858  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес