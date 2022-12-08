Кауфман буде носити електронний браслет та не зможе виїхати з України

Одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який підозрюється у створенні в Одесі ОЗУ, зобов'язали носити електронний браслет та заборонили виїзд з України.

Про це Українським Новинам повідомили у суді.

Після внесення 129 млн гривень застави Кауфман має прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора чи суду.

Також йому заборонили відлучатися з Києва та Одеси без дозволу детектива, прокурора чи суду.

Кауфману заборонили також спілкуватися зі своїм бізнес-партнером Олександром Грановським та свідками у справі.

Він має здати паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та носитиме електронний засіб контролю (браслет).

У судовому засіданні прокурор САП заявив, що слідством зафіксовано передачу від підозрюваних Кауфмана і Грановського певних коштів, зокрема, першому заступнику мера Одеси Михайлу Кучуку 900 тис гривень, заступнику мера Олегу Бриндаку 2,5 млн гривень та заступниці мера Світлані Бедрезі - 300 тис. гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, Кауфмана арештували і призначили 129 млн гривень застави.

Після рішення суду він вніс заставу та вийшов з-під варти.