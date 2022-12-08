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Українські військові отримали на озброєння французькі міномети MO-120-RT61
10:56 08.12.2022 |
Британська газета The Telegraph показала фотографію з застосуванням цього міномета у районі Бахмута, пише Мілітарний.
Ці міномети, які можуть буксируватися, мають калібр у 120 мм.
Міномет використовує для стрільби стандартні боєприпаси NATO, а також спеціально розроблені під нього PR-14 (HE) та PRPA (HERA).
Причіпний міномет MO-120-RT61 надійшов на озброєння французької армії у 1973 році.
Конструктивно RT61 складається з нарізного ствола з казенником, опорної плити та лафета з колісним ходом.
При стрільбі колісний хід не відокремлюється, що дозволяє легко перекочувати міномет силами розрахунку у разі зміни позиції.
На лафеті змонтовані пристрої горизонтального та вертикального наведення, механізм горизонтування та обойми з амортизаторами.
Опорна плита не тільки забезпечує міномету стійкість при стрільбі - наявність центрального вузла плити, що обертається, дає можливість вести круговий обстріл без її перестановки.
Для збільшення поверхні охолодження при інтенсивній стрільбі на зовнішній поверхні ствола є кільцеві виточення.
Спеціально для RT61 розроблено осколково-фугасну активно-реактивну міну PRPA, що підвищила дальність ведення вогню до 13 км. У разі потреби з міномета можна стріляти стандартними 120-мм мінами з дальністю у приблизно 8 кілометрів.
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