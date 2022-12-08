Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Чехія передасть Україні 2 млн євро: на що підуть гроші

 

Чехія передасть Україні ще один транш допомоги у розмірі 2 млн євро - їх направлять на медичну сферу та облаштування житла для переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо Прага.

За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського 1,2 млн євро уряд країни передасть в Міністерство охорони здоров'я України на закупку санітарного автобуса, двох пересувних медичних блоків та медичного намету.

Ще 800 тисяч євро отримає міська рада Знам'янки в Кіровоградській області. Там гроші будуть спрямовані на облаштування мобільних житлових боксів для вимушених переселенців.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5232
  0,3182
 0,83

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3988  0,06 0,16 40,1758  0,05 0,12
EUR 40,8231  0,12 0,29 41,8858  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес