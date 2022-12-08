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Чехія передасть Україні 2 млн євро: на що підуть гроші
09:53 08.12.2022 |
Чехія передасть Україні ще один транш допомоги у розмірі 2 млн євро - їх направлять на медичну сферу та облаштування житла для переселенців.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Радіо Прага.
За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського 1,2 млн євро уряд країни передасть в Міністерство охорони здоров'я України на закупку санітарного автобуса, двох пересувних медичних блоків та медичного намету.
Ще 800 тисяч євро отримає міська рада Знам'янки в Кіровоградській області. Там гроші будуть спрямовані на облаштування мобільних житлових боксів для вимушених переселенців.
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