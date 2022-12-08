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Крайній захід. СNN розповів, чи можуть США передати Україні касетні боєголовки
09:34 08.12.2022 |
Україна нібито попросила США надати їй касетні боєголовки для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів, але адміністрація Джо Байдена поки що не готова виконати це побажання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У публікації, автори якої посилаються на низку американських та українських джерел, стверджується, що прохання про касетні боєзаряди - одне з найоднозначніших за весь час повномасштабного російського вторгнення.
Співробітники американської адміністрації нібито отримують такі прохання Києва вже кілька місяців, повідомляє CNN. При цьому Вашингтон повністю не виключає, що постачання можуть відбутися в майбутньому, але вважає їх крайнім заходом, необхідним лише у разі небезпечного виснаження українських запасів.
Однією з головних перешкод отримання Україною касетних боєприпасів є обмеження на їх передачу за кордон, встановлені американським Конгресом.
Касетна зброя заборонена міжнародною конвенцією, ухваленою у 2010 році, проте ні Україна, ні США, ні Росія до неї не приєдналися.
Головна небезпека таких боєголовок - у тому, що оснащені ними снаряди або ракети несуть безліч самостійних дрібніших осколкових вибухових пристроїв, що вражають значні площі.
Як пише CNN, президент Джо Байден може скасувати встановлені конгресменами бар'єри на експорт касетних боєприпасів, але у Білому домі дають зрозуміти, що найближчим часом це навряд чи станеться.
"Здатність України досягати успіху в нинішній та наступних фазах конфлікту жодним чином не залежить від отримання цих боєприпасів і з цим не пов'язана", - сказав телекомпанії неназваний співробітник Конгресу США.
За даними американських журналістів та правозахисних організацій, російська армія неодноразово використовувала касетні боєприпаси під час нападу на Україну, що призводило до значних жертв, зокрема серед цивільного населення.
Для України, як вважають автори публікації, касетні боєголовки можуть вирішити два найважливіші завдання: заповнити нестачу боєприпасів для наданих США реактивних систем залпового вогню та артилерії, а також домогтися паритету з армією РФ з артилерійської могутності.
Зокрема, за даними телекомпанії, Київ просить надати йому касетні боєголовки для американських РСЗВ HIMARS та 155-міліметрових гаубиць. У США є чималі запаси таких боєприпасів - і з 2016 року вони знімаються з озброєння, оскільки "містять сотні дрібніших зарядів касетного типу, які часто залишаються на полі бою і загрожують цивільному населенню", повідомляло американське командування.
У відповідь на питання про небезпеку таких озброєнь неназваний український чиновник сказав: "Росіяни використовують ці касетні боєприпаси - і їм все одно. Ми боротимемося з російськими військами, а росіяни їх застосовують проти наших мирних жителів".
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