Порошенко у Вашингтоні закликав підтримати членство України в НАТО

Пʼятий президент Петро Порошенко, який бере участь у форумі Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні, закликав підтримати членство України в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенко під час виступу на форумі.

За його словами, Україна стала щитом для сусідніх держав і зараз захищає європейські кордони від російської агресії.

"Я дуже ціную сьогоднішнє рішення про схвалення поставки танків Leopard. 800 мільйонів доларів, за які сьогодні проголосував Конгрес на підтримку України, надзвичайно важливі. Але нам потрібно ще кілька речей. Відкрити двері в НАТО для України - це єдиний можливий спосіб зупинити війну в Європі. І давайте не будемо уникати цього питання, давайте не будемо говорити, що зараз не час для обговорення. Ні. Зараз саме той час, щоб відкрити ці двері", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Міжнародний демократичний союз - глобальне об'єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Засновниками IDU були прем'єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер, тодішній віце-президент США Джордж Буш, мер Парижа та згодом президент Франції Жак Ширак, канцлер Німеччини Гельмут Коль та багато інших партійних лідерів.

Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер.

