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АНАЛІТИКА

Південна Корея передала Україні пікапи та екскаватори

Південна Корея передала Україні пікапи та екскаватори

 

Південна Корея передала на підтримку України 100 пікапів Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z.

Про це повідомиляє "Мілітарний" з посиланням на посольство України у Республіці Корея.

Південна Корея передала Україні пікапи та екскаватори

 

"З порту міста Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z", - йдеться у повідомленні.

Південна Корея передала Україні пікапи та екскаватори

 

Зазначають, що це гуманітарна допомога для України.

Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко раніше повідомляв про те, що Сеул планує передати в Україну 20 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z.

Також Республіка Корея передасть Україні електрогенератори потужністю 450-500 кВт.
Ключові теги: Корея
 

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