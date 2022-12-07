Фінансові новини
- |
- 07.12.22
- |
- 21:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Південна Корея передала Україні пікапи та екскаватори
18:24 07.12.2022 |
Південна Корея передала на підтримку України 100 пікапів Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z.
Про це повідомиляє "Мілітарний" з посиланням на посольство України у Республіці Корея.
"З порту міста Інчхон до України відправлено 100 автомобілів пікап Ssang Yong Musso та 5 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що це гуманітарна допомога для України.
Посол України в Південній Кореї Дмитро Пономаренко раніше повідомляв про те, що Сеул планує передати в Україну 20 мініекскаваторів DOOSAN DX17Z.
Також Республіка Корея передасть Україні електрогенератори потужністю 450-500 кВт.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський став людиною року за версією Time
|Знищити УПЦ. Чи чекає на Україну релігійна війна
|Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Німеччина передала Україні бронеавтомобілі Dingo, анонсувала додаткові САУ калібру 155 мм
|Південна Корея передала Україні пікапи та екскаватори
|Британські юристи починають кампанію проти ПВК «Вагнер»
|Зеленський став людиною року за версією Time
|Суд арештував одеського бізнесмена Кауфмана із заставою у 129 мільйонів
|Україна може отримати $3 млрд з афганського фонду НАТО - ЗМІ
Бізнес
|Ілон Маск анонсував перше вживлення чіпа в мозок людини
|Міжнародний експеримент із чотириденним робочим тижнем визнали успіхом: задоволені всі
|Препарат леканемаб став проривом у лікуванні хвороби Альцгеймера
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena