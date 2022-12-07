Британські юристи починають кампанію проти ПВК «Вагнер»

Британський правник Джейсон МакК'ю у середу, 7 листопада, заявив у Києві про початок юридичного переслідування російської ПВК "Вагнер" та її спонсорів. Він повідомив, що 1 листопада в лондонському суді вже подано позов українців проти Євгена Пригожина і ПВК "Вагнер", що стало стартом міжнародної юридичної кампанії "Народ України проти "Групи Вагнера". Британський адвокат домагатиметься подання групових позовів від українців, замороження активів спонсорів російських терористів, відсудження в них компенсацій українцям, що потерпіли від російської агресії, й визнання РФ державою-спонсоркою тероризму.

Стратегічне судове переслідування

"Це є кампанія цивільного права зі стратегічного судового переслідування військової машини Путіна по цілому світі від імені України з метою отримання репарацій", - зазначив МакК'ю на пресконференції в Києві. Раніше МакК'ю вже виграв в британському суді справу проти Пригожина на користь журналістської слідчої агенції Bellingcat.

В межах цієї кампанії МакК'ю планує досягти чотирьох цілей. По-перше, пояснив він, отримати "справжні, а не символічні репарації для компенсації" страждань жертв війни в Україні. По-друге, домогтися відповідальності й розплати винних у скоєнні воєнних злочинів. По-третє, розкрити правду про "військову машину Путіна" і дискредитувати її брехню. По-четверте, викрити російських загарбників і показати їх тими, хто вони є - "терористами корумпованої держави, яка наймає терористів для ведення війни". Британський правник заявив про намір в такий спосіб зірвати плани військової машини Путіна через масове переслідування в цілому світі.

Позивачів стане більше

Перший позов українців проти Пригожина і "Групи Вагнер" в британському суді важливий, але це тільки початок, зазначив під час пресконференції адвокат Сергій Шкляр. "Це лише пілотний проєкт проти Пригожина і групи компаній "Вагнер". Далі кількість відповідачів може змінюватися, а кількість позивачів збільшуватися. Цей позов від близько 150 тисяч потерпілих українських громадян, що зараз вимушено перебувають у Великобританії і є потенційними позивачами, а далі можуть бути позови в інтересах бізнесу", - сказав Шкляр.

Розгляд пілотного позову, за словами британських правників, може забрати від одного до трьох років. Адвокати наразі не оприлюднюють свою подальшу стратегію "зі зрозумілих причин". Представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив лише, що виграш позовів проти Пригожина і "Вагнер" в судах Лондона і Сполучених Штатів стане незаперечним аргументом в розгляді справ щодо російської агресії в міжнародних судах. А наразі, як повідомив Веніславський, британським адвокатам буде надано всю необхідну інформаційну та іншу допомогу з боку офіційного Києва.

Кінцева мета

Кінцевою метою засудження Пригожина, групи "Вагнер" і їхніх спонсорів є відшкодування збитків українським жертвам російської агресії та визнання РФ державою-спонсором тероризму, заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Галина Янченко. "Низкою європейських країн РФ вже визнана спонсором тероризму. Наше завдання, щоби такий статус Росії надали й США. Тоді це будуть вже не символічні наслідки, а повна економічна, політична та інша ізоляція РФ. А також будуть вторинні санкції, за яких ані Китай, ані Індія чи будь-яка інша третя країна не зможе продавати РФ сировину і технології з виготовлення зброї й боєкомплектів для знищення українців", - сказала Янченко.