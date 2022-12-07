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АНАЛІТИКА

Конституційний Суд підтримав відставку трьох суддів

14:02 07.12.2022 |

Політика

 
Конституційний Суд України на засіданні в середу підтримав відставку трьох суддів - Ірини Завгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі суду.

"У середу відбулося спеціальне пленарне засідання суддів Конституційного Суду, на якому розглядали питання відставки трьох суддів на підставі поданих ними заяв. За підсумками засідання судді підтримали відставку суддів Сліденка, Саса та Завгородньої", - повідомила керівник управління комунікацій КС та міжнародної співпраці Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Отже, за її словами, у Конституційному Суді нині 13 суддів, для кворуму потрібно 12.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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