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США не постачали Україні озброєння для ударів по Росії, - Держдеп
23:12 06.12.2022 |
Сполучені Штати не постачали українським військовим озброєння, яке можна було б використати для ударів територією Росії.
Про це заявив прес-секретар держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна.
"США не постачали Україні озброєння для ударів по російській території, зброя, що поставляється, вважається суто оборонною", - зазначив Прайс.
Водночас у Держдепі США уточнили, що Вашингтон не спонукає Україну завдавати ударів по цілям за межами української території.
За матеріалами:
РБК-Україна
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